Машина Долиной за вечер приезжала к дому в Хамовниках уже три раза

Автомобиль Долиной за пять часов приезжал к дому в Хамовниках три раза

Автомобиль певицы Ларисы Долиной за последние пять часов приезжал к дому в Хамовниках в Москве уже три раза. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что первый раз машина артистки приехала к дому в 17:51 мск. Затем в подъезд вошел мужчина, назвав имя Долиной в домофон. Спустя несколько минут певица вышла из дома в сопровождении мужчины, села в машину и уехала.

В следующий раз автомобиль артистки заехал на подземный паркинг дома в 20:50 мск.

Машина вернулась к дому в Хамовниках в 22:21 мск, говорится в публикации.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Долина более года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница, Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей своего жилья. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

