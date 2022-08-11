Военная операция РФ на Украине. День 169-й

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Украинские войска за пять минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево и пять снарядов того же калибра по поселку Гольмовский, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Также по Зайцево нанесен удар тремя ракетами «Ураган», оснащенными минами «Лепесток». В штабе теробороны ДНР сообщили, что за минувшие сутки два человека пострадали от «Лепестков» в Донецке.