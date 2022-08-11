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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 169-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 169-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
Украинские военные обстреляли пивоваренный завод в Донецке, погиб один человек, в результате удара произошла утечка аммиака. Киев обстрелами территории Запорожской АЭС хочет повысить ставки на конфронтацию в Донбассе, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, заявил член администрации Запорожья Владимир Рогов. Генпрокуратура ДНР расследует обстрел Еленовки по статье «теракт». Дату референдума о присоединении ДНР к России озвучат после освобождения республики, заявил глава республики Денис Пушилин.
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МЧС ДНР смогло остановить утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, произошедшую из-за обстрела украинских силовиков, передает ТАСС. В ликвидации аварии задействовали 13 единиц техники и 51 человек личного состава.

8:32

Украинские военные за 10 минут выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщили в ДНР.

8:30

Власти Запорожской области хотели бы провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября — в единый день голосования в РФ.

8:25

Четыре мирных жителя погибли, более 20 получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ за прошедшие сутки, сообщил штаб теробороны ДНР.

8:24

Российские штурмовики Су-25 «Грач» работают по целям в ходе битвы за Соледар.

8:21

Дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России озвучат после полного освобождения ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что у ДНР уже есть опыт проведения референдума, а также выборов главы республики и парламента.

8:08

Подросток 2007 года рождения пострадал в результате подрыва на мине «Лепесток» в Донецке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

8:07

Украинские войска за пять минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево и пять снарядов того же калибра по поселку Гольмовский, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Также по Зайцево нанесен удар тремя ракетами «Ураган», оснащенными минами «Лепесток». В штабе теробороны ДНР сообщили, что за минувшие сутки два человека пострадали от «Лепестков» в Донецке.

8:06

Обстрел СИЗО с украинским военнопленными в Еленовке расследуют по статье «Теракт», сообщила представитель Генпрокуратуры ДНР Виталия Чернявская.

8:05

Бойцы разведбатальона Народной милиции ЛНР обнаружили обгоревшие тела украинских военных под городом Соледар в ДНР, передает РИА Новости. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении. Военные полагают, что это останки иностранных наемников, воевавших за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.

8:04

Запад распространяет недостоверную информацию, выдавая перемещение военной техники в районе Запорожской АЭС за минирование объекта, сообщил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

8:03

Большинство священнослужителей из освобожденных районов Запорожья готово обратиться к руководству РПЦ с просьбой перейти под прямое управление Московского патриархата, сообщил ТАСС настоятель расположенного в Мелитополе мужского монастыря Святого Саввы Освященного отец Иоанн (Прокопенко).

8:02

Киев провокациями и обстрелами территории Запорожской АЭС хочет повысить ставки на конфронтацию в Донбассе, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, считает член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

8:01

Украинские военные обстреляли пивоваренный завод в Донецке, погиб один человек, в результате удара произошла утечка аммиака, сообщили в МЧС республики. Зона поражения составила 2 км. На улицах Донецка ощущался характерный резкий запах. МЧС ДНР призвало жителей принять меры для дополнительной герметизации своих квартир и домов и дышать через защитные ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-ным раствором лимонной или уксусной кислоты.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 169-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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