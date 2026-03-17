Зеленский прилетел в Лондон

Зеленский прилетел в Лондон, его встретили только Залужный и экипаж самолета
Кадр из видео/V_Zelenskiy_official/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Лондон. У трапа самолета его не встречали высокопоставленные представители руководства Великобритании, о чем свидетельствует видео, опубликованное украинским лидером в социальных сетях.

Зеленского встретили посол Украины в Соединенном Королевстве, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и члены экипажа самолета.

Как сообщил в своем Telegram-канале президент, он уже встретился с королем Великобритании Карлом III в Букингемском дворце.

Помимо этого, украинский лидер собирается провести встречу с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером и выступить в британском парламенте.

15 марта депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что президент Украины осознал, что стал токсичной фигурой, вызывающей разногласия между Британией и США. По его словам, Запад может выбрать на замену Зеленскому, например, Залужного или украинского спортсмена Александра Усика. При этом депутат отметил, что «скамейка запасных» вместительная.

Ранее в Британии заговорили о слабости Зеленского.

 
