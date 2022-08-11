«Нужны ответные, самые жесткие меры». В Госдуме отреагировали на заявление сейма Латвии

В четверг сейм Латвии признал действия российских военных на Украине «терроризмом, а Россию — страной-спонсором терроризма». Парламент также призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам. В Москве уже пообещали предпринять ответные меры. А в МИД РФ объяснили инициативу латвийских депутатов «животной ксенофобией». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Парламент Латвии в четверг, 11 августа, объявил Россию страной-спонсором терроризма. Об этом сообщается на сайте сейма.

«Депутаты приняли заявление, в котором признают действия российских военных на Украине «терроризмом, а Россию — страной-спонсором терроризма», — говорится в пресс-релизе.

Члены парламента Латвии «решительно осуждают военную агрессию и крупномасштабное вторжение на Украину при поддержке белорусского режима», в связи с чем призывают «евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России», отмечается в тексте.

«В течение многих лет Россия поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами — прямо и косвенно — как крупнейший поставщик оружия режиму Асада в Сирии и как исполнитель в случаях с отравлением семьи Скрипалей или сбитым самолетом МН-17», — утверждает глава комиссии по иностранным делам Сейма Рихардс Колс.

Парламент также призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.

Как отреагировали в Москве

В Москве уже призвали предпринять ответные меры. «Во-первых, необходимо на разных площадках осудить действия депутатов (латвийского сейма — «Газета.Ru»). Ну и у нас очень много экономических рычагов, чтобы это государство, которое является вассалом одной из заокеанских стран, почувствовало себя в этом мире некомфортно», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Полагаю, следует принять самые жесткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на откровенно хамское поведение латвийских парламентариев», — сказал, в свою очередь, депутат Госдумы Олег Морозов.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков указал, что Москве следует принять «болезненные» меры, «указывающие Латвии на ее место», передает РИА «Новости». По словам сенатора, в первую очередь необходимо принять экономические ограничения, в частности, запретить транзит грузов по российской территории.

Кратко прокомментировали ситуацию и на Смоленской площади. «Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кто уже обвинил Россию в терроризме...

Напомним, еще в мае Литва признала Россию «страной, осуществляющей терроризм» — сейм тогда единогласно проголосовал за принятие соответствующей резолюции из-за специальной военной операции на Украине.

В Вильнюсе сочли действия РФ геноцидом населения Украины, а также призвали мировое сообщество к созданию особого уголовного суда, который даст оценку и будет заниматься «агрессией России».

Такой трибунал, по мнению литовской стороны, должен получить возможность выдавать интернациональные ордеры на арест, а неприкосновенность должностных лиц не должна быть ограничена иммунитетом.

«Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», — говорится в заявлении сейма.

...и кто еще планирует это сделать

В июле спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену, что Конгресс признает Россию страной-спонсором терроризма, если от такого шага откажется Госдепартамент.

Включение страны в список государств-спонсоров терроризма влечет за собой строгие ограничения на взаимодействие с ней. Запрещается экспорт оборонных товаров, ужесточается контроль за экспортом продукции двойного назначения, применяются финансовые запреты и прочие санкции. Наказания могут вводиться также для третьих стран, торгующих с государством-спонсором терроризма.

«Нет сомнения в том, что россияне терроризируют украинцев», — заявлял ранее Блинкен.

Однако, добавил он, вопросы остаются к юридическому обоснованию такого признания. «Аппарат нашего юрисконсульта рассматривает вопрос, существуют ли в соответствии с законом критерии, чтобы считать Россию государством — спонсором терроризма в ситуации с Украиной. Это находится на рассмотрении», — сказал Блинкен.