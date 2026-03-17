Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Японии назвали условие возобновления импорта российской нефти

Профессор Кумо: Япония может обсудить с США возобновление импорта нефти из РФ
Reuters

Токио может начать обсуждать с Вашингтоном вопрос возобновления поставок в Японию российской нефти с Сахалина. Об этом РИА Новости рассказал профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо.

По его мнению, подобное может произойти в случае, если энергетическая безопасность Японии окажется под вопросом, а отсутствие нефти начнет угрожать существованию страны. В этой ситуации Токио может попробовать добиться от Вашингтона исключений в вопросе о поставках топлива с Сахалина, что станет вполне естественным шагом.

Профессор добавил, что формально Япония и сейчас может импортировать нефть из России, но воздерживается от данного решения по политическим причинам.

12 марта правительство Японии приняло решение начать высвобождение накопленных запасов нефти на 80 млн баррелей, чтобы смягчить глобальные потрясения, вызванные войной на Ближнем Востоке.

Япония получает около 90% нефтяных поставок через Ормузский пролив, который контролируется Ираном и еще двумя странами. Поставки через пролив были практически заблокированы на фоне американо-израильской операции против Тегерана.

Ранее Иран пригрозил, что не позволит «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив.

 
Теперь вы знаете
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!