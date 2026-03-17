В Японии назвали условие возобновления импорта российской нефти

Профессор Кумо: Япония может обсудить с США возобновление импорта нефти из РФ

Токио может начать обсуждать с Вашингтоном вопрос возобновления поставок в Японию российской нефти с Сахалина. Об этом РИА Новости рассказал профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо.

По его мнению, подобное может произойти в случае, если энергетическая безопасность Японии окажется под вопросом, а отсутствие нефти начнет угрожать существованию страны. В этой ситуации Токио может попробовать добиться от Вашингтона исключений в вопросе о поставках топлива с Сахалина, что станет вполне естественным шагом.

Профессор добавил, что формально Япония и сейчас может импортировать нефть из России, но воздерживается от данного решения по политическим причинам.

12 марта правительство Японии приняло решение начать высвобождение накопленных запасов нефти на 80 млн баррелей, чтобы смягчить глобальные потрясения, вызванные войной на Ближнем Востоке.

Япония получает около 90% нефтяных поставок через Ормузский пролив, который контролируется Ираном и еще двумя странами. Поставки через пролив были практически заблокированы на фоне американо-израильской операции против Тегерана.

Ранее Иран пригрозил, что не позволит «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив.