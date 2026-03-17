Павел Деревянко о Таганроге: «Слишком спокойно, мы это исправим»

Актер Павел Деревянко признался, что планирует организовать несколько мероприятий в своем родном городе Таганроге. Его слова передает kp.ru.

«В Москве много суеты, а в Таганроге спокойно, иногда даже слишком, но... Мы это исправим. У меня есть большое желание сделать для родного города много хорошего», — поделился артист.

Деревянко хочет организовать семейный фестиваль и субботники.

«Южане — люди заряженные, мощные, с неуемной энергией, и ее нужно направить в правильное русло. Этим и займусь», — подчеркнул артист.

30 ноября 2025 года в Таганроге установили памятник Деревянко. Артиста изобразили с наградой премии «Оскар» в руках. Жители города отметили, что памятник сделан из пенопласта или какого-то другого легкого материала. Некоторые сравнили статую с арт-объектом «Аленка» из Воронежа. Статую разрушили на следующий день. На постаменте остались одни ботинки.

По словам Деревянко, открытие памятника с его лицом являлась акцией в преддверии премьеры фильма «Семьянин». Артист назвал забавной ситуацию, что в итоге статую разрушили.

