«В Кремль поступает много денег». На Западе разбираются, почему санкции не работают

Россия одерживает победу на газовом и нефтяном рынках, что дает ей возможность справиться с эффектом санкций. Энергетический кризис в Европе проверит решимость западных правительств обуздать свою зависимость от российской нефти и газа, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. Он отмечает, что по итогам июля добыча нефти в РФ практически полностью вернулась к показателям, существовавшим до начала спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин выигрывает на рынках энергоресурсов, считает обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

«Москва доит свою нефтяную дойную корову, зарабатывая сотни миллионов долларов каждый день, чтобы финансировать вторжение на Украину и покупать внутреннюю поддержку войны. Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции против экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет кусать потребителей и компании», — написал он.

По его прогнозам, стоимость электроэнергии для домов и предприятий резко вырастет с октября, поскольку рост доходов от нефти «позволяет Путину пожертвовать доходами от газа и сократить поставки в Европу».

«Цены в Великобритании, вероятно, подскочат на 75%, в то время как в Германии некоторые коммунальные службы уже предупредили, что цены вырастут более чем на 100%», — отмечается в публикации.

Россия «успешно вооружила» энергетические ресурсы, и западные правительства будут вынуждены тратить миллиарды либо на субсидирование счетов домохозяйств, либо, как это уже происходит во Франции, на получение контроля над энергетическими компаниями, полагает Блас.

Энергетический кризис...

В статье также приводятся данные, согласно которым базовый контракт Германии на электроэнергию на год вперед вырос до рекордно высокого уровня, примерно в 10 раз превысив докризисный уровень.

«Первый показатель, показывающий, как Путин изменил ситуацию с нефтью, — это добыча нефти в России.

В прошлом месяце добыча в стране вернулась к почти довоенному уровню, составив в среднем почти 10,8 млн баррелей в день, что лишь незначительно ниже 11 млн баррелей, добытых в январе. По отраслевым оценкам, добыча нефти в этом месяце несколько выше», — передает Bloomberg.

...и «самосанкции» ЕС

Россия нашла новых покупателей на миллион баррелей в день, закупки которых европейские НПЗ прекратили из-за «самосанкций», добавляет автор материала.

«Большая часть этой нефти попадает в Азию, особенно в Индию, а также в Турцию и другие страны Ближнего Востока. И некоторые из них все еще появляются в Европе, поскольку покупатели все еще покупают российскую нефть в преддверии запланированного введения официальных санкций в начале ноября.

Все, кто делал ставки на то, что добыча нефти в России продолжит падать, — включая меня, — ошибались», — признает Блас.

Второй показатель – цена на российскую нефть. «Первоначально Москва была вынуждена продавать свои сорта сырой нефти с огромными скидками по сравнению с другими сортами, чтобы привлечь покупателей. Однако в последние недели Кремль восстановил свои ценовые возможности, воспользовавшись узким рынком.

Москва находит новых трейдеров сырьевых товаров, часто работающих с Ближнего Востока и Азии и, вероятно, финансируемых за счет российских денег, желающих покупать ее нефть и поставлять ее на голодные рынки. Поскольку нефть марки Brent колеблется на уровне около $100 за баррель, а Россия может предложить меньшие скидки, в Кремль поступает много денег.

По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают», — говорится в статье.

Победа на нефтяном рынке означает, что Путин может позволить себе отказаться от доходов, ограничив продажу природного газа в Европу, оказывая давление на Берлин, Париж и Лондон, которые готовятся к резкому повышению розничных цен на энергоносители и потенциальному дефициту, что может привести к нормированию этой зимой, пишет Блас.

«Москва зарабатывает так много денег на продаже нефти, что может себе позволить ограничить поставки сырой нефти и в восточноевропейские страны, как это было ранее на этой неделе», — отмечается в публикации.

Автор также полагает, что сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и существенного роста цен в конце этого года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада. «Европейские политики, которые стремились завоевать международную славу, выставляя напоказ свою поддержку Киева, могут быть менее склонны оплачивать внутренние счета за предотвращение энергетической бедности среди своих избирателей.

На публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российской энергии. В частном порядке они, должно быть, признают трудности, которые эта позиция угрожает принести их экономике. Путин выигрывает энергетическую битву; будем надеяться, что рычаги воздействия недостаточно сильны, чтобы побудить западных политиков смягчить свою позицию в реальной войне», — заключил обозреватель Bloomberg.

Нефтегазовые доходы падают

В свою очередь, нефтетрейдеров больше беспокоят темпы восстановления мировой экономики, которые напрямую влияют на спрос на энергоносители. Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, страны Южной Европы пытаются запастись сырьем, пока не вступил в действие запрет ЕС на покупку нефти из России.

Переориентация экспорта российской нефти на Восток уже сказалась на бюджете РФ, пишет портал elitetrader.ru. По данным Минфина, нефтегазовые доходы федерального бюджета снизились в июле в годовом выражении сразу на 22,5%.

«Особенно впечатляющий провал наблюдается в части экспортной пошлины на газ, что связано со сворачиванием поставок газа в Европу. На фоне крепкого рубля, продолжающейся «газовой войны» с Европой и ухудшающейся конъюнктуры мирового рынка нефти динамика нефтегазовых доходов российского бюджета, скорее всего, продолжит ухудшаться», — считает Потавин.