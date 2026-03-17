Администрация Трампа давит на СМИ для «правильного» освещения войны в Иране

Президент США Дональд Трамп и его помощники при помощи выговоров и прямых угроз усиливают давление на журналистов, чтобы те освещали войну на Ближнем Востоке так, как хочет американская администрация. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Трамп возмущался в соцсетях из-за статей, которые ему не нравились. По его словам, СМИ преувеличивают ущерб, нанесенный самолетам при атаке со стороны Ирана в аэропорту Саудовской Аравии. Он также раскритиковал «коррумпированные СМИ» за то, что они поверили в сгенерированные искусственным интеллектом ложные сообщения, распространяемые Ираном, и заявил, что медиа «не хотят сообщать» о том, насколько хорошо проявили себя американские военные.

После этого глава американской Федеральной комиссии по связи Брэндан Карр пригрозил новостным изданиям отзывом лицензии за ложные сообщения о ходе операции США против Ирана.

Как заявил адвокат по вопросам Первой поправки Флойд Абрамс, наказание за освещение военных событий, против которого возражает Карр, скорее всего, будет противоречить американскому законодательству.

«Телевизионные СМИ всегда подвержены риску, которого нет у газет. Но по своей сути они защищены Первой поправкой к конституции», — сказал Абрамс.

Он подчеркнул, что подобные заявления напрямую угрожают интересам и принципам Первой поправки, которая, в частности, гарантирует свободу слова.

Ранее Трампу провели «отрезвляющие брифинги» по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
