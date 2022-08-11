В Эстонии хотят запретить въезд россиянам. В ФРГ «с трудом» могут такое представить

11 августа в Таллине сообщили, что гражданам РФ, имеющим выданные Эстонией шенгенские визы, уже через неделю будет закрыт въезд на территорию этой прибалтийской республики. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц в четверг заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи россиянам шенгенских виз. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В четверг, 11 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с трудом может представить себе прекращение выдачи россиянам шенгенских виз. По словам немецкого лидера, «ответственность за ситуацию на Украине несет руководство РФ, а не простые граждане».

«Поэтому я с трудом представляю себе такие размышления», — сказал он, говоря о возможности запрета на визы для российских граждан. Шольц подчеркнул, что это ослабило бы эффективность санкций, «если бы они были направлены против всех, включая невиновных», передает ТАСС.

Глава правительства Германии также напомнил, что ЕС ранее принял решение «о масштабных санкциях» против России, которые «затрагивают многих, многих конкретных людей, олигархов, поддерживающих властные структуры России».

«Мы это наверняка будем продолжать», — отметил канцлер.

Эстония уже закрывает границы

Тем временем власти Эстонии приняли решение, согласно которому гражданам РФ, имеющим выданные республикой шенгенские визы, будет закрыт въезд на территорию этой страны, передает портал ERR.

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз из России будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», — сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

По его словам, из этого правила будет сделан ряд исключений. В частности, под санкции не подпадут сотрудники диппредставительств в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.

Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в Эстонии.

При этом в дальнейшем эстонские власти планируют запретить въезд всем россиянам с шенгенскими визами любых стран — этот вопрос правительство республики рассмотрит на следующей неделе.

По словам экспертов, формулировка, с которой подано ограничение, предполагает, что с шенгеном других стран россияне все же смогут въехать в Эстонию. Тем более, что Шенгенский кодекс о свободном перемещении гарантирует каждому человеку с визой, выпущенной любым из 26 участников, свободное перемещение по территориям стран соглашения в течение 90 дней.

«То есть Эстония может ввести ограничение только к собственным въездным документам и не имеет права нарушить общий для Евросоюза порядок пересечения границ», — пишет TourDom.ru.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас указала, что считает нужным запретить выдачу гражданам РФ туристических виз в страны ЕС. Она назвала посещение Европы «привилегией, а не правом человека», призвав «покончить с туризмом из России».

Какие меры принимают другие страны ЕС

В свою очередь, Латвия и Финляндия отказались выдавать россиянам визы. Однако этот шаг не может автоматически запретить гражданам РФ въезжать и покидать территории стран Шенгенского соглашения, пишет El Mundo.

В публикации также утверждается, что идея запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России вряд ли получит поддержку в странах ЕС.

На этом фоне МИД Финляндии проинформировал, что страна может принять ряд мер, если россияне будут массово посещать Европу по шенгенским визам, выданным в республике. Премьер-министр этой страны Санна Марин поддержала ограничения в отношении российских туристов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Накануне официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС — Берлин принял его к сведению, но пока не намерен оценивать возможные результаты.