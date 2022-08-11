«Били по хранилищу ядерных отходов»: В Запорожье обвинили ВСУ в планах создать «грязную бомбу»

Три украинских снаряда попали в район хранилища радиоактивных отходов Запорожской АЭС. Работникам станции было приказано спуститься в защищенные помещения. Обстрел ВСУ также повредил высоковольтную линию электропередачи подстанции Каховской. Власти подконтрольной РФ области считают, что Киев хочет с помощью обстрелов спровоцировать выброс радиации.

По меньшей мере трижды в ходе обстрела 11 августа украинские снаряды взрывались в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. Об этом заявил глава пророссийской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.

«Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов. Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения», — сообщил чиновник.

По его словам, радиационный фон после удара ВСУ остается в норме. Разработаны меры на случай попадания в хранилище ядерных отходов, могут быть эвакуированы жители Энергодара.

«Остатков огромное количество хранится, тысячи тонн хранятся радиоактивных отходов, они сделают не приспособленной к жизни целую территорию», — добавил Балицкий.

Обстрел также повредил провода линии электропередачи, ведущие к подстанции Каховской.

«Сегодня повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Для проведения восстановительных работ линию заземлили. Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей, — в результате обрыва линий электропередачи образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных», — сообщил глава администрации.

Украинские военные намеренно целятся по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС – чтобы спровоцировать выброс радиации.

«Практически били по хранилищу ядерных отходов, чтобы на нашей территории создать некую «грязную бомбу», создать ситуацию, когда будет произведен выброс. <...> [Чтобы] привести к загрязнению атмосферы и сделать непригодной для жизни целую территорию», — добавил он.

Бетонная защита хранилища пока выдерживает. Прямых попаданий не зафиксировано. Однако «прилеты» были в 300 метрах от АЭС, некоторые снаряды находят неразорвавшимися в 20 метрах от хранилища ядерных отходов.

«Если попадут достаточно точно в бетонное хранилище, то, страшно подумать, но это вызовет похожее на то, что было в Чернобыле — произойдет выброс», — подчеркнул Балицкий.

Российские системы ПВО сегодня, 11 июля, ночью и утром отразили все атаки ВСУ на город Энергодар и Запорожскую АЭС ударными беспилотниками и тяжелой артиллерией.

С начала августа ВСУ как минимум пять раз пытались нанести удары по территории АЭС и Энергодару: 5 августа они три раза обстреляли район станции, 6 августа под обстрел попали санаторий ЗАЭС и водозабор в Энергодаре, 7 августа был нанесен еще один удар по АЭС.

«ВСУ должны обстрелять ЗАЭС»

10 августа глава компании «Энергоатом» Петр Котин заявил, что Вооруженные силы Украины должны нанести артиллерийский удар по линиям электропередачи Запорожской АЭС, если «Росатом» решит подключить станцию к российским сетям.

«Это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость», — сказал Котин.

Глава «Энергоатома» объяснил, что для переключения мощностей АЭС на Крым нужно полностью «отрубить» станцию от украинской энергосистемы и перевести на подстанцию в Джанкое и Каховскую электростанцию.

По его словам, для этого понадобится отключить все подконтрольные России территории, поскольку «украинская и российская энергосистемы не совпадают по частоте» после подключения украинской к европейской энергосистеме.

В Энергодаре расположена одна из крупнейших в Европе атомных электростанций, производящая 25% всей украинской электроэнергии. На ЗАЭС шесть энергоблоков. Планируется наладить снабжение Крыма и Севастополя электричеством со станции.

Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, построена на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар Запорожской области Украины. Российские силы контролируют южную и центральную части этой области, в том числе сам город Энергодар, но АЭС остается под контролем украинских операторов.