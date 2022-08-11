В Берлине не хотят «принудительного мира»: Шольц назвал условие для визита Путина в Германию

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что визит президента России Владимира Путина возможен только после прекращения военной операции на Украине, а также при условии «не принудительного мира» между Москвой и Киевом. Он также заявил, что Россия должна забрать турбину для «Северного потока», по которому сейчас снижен уровень поставок газа в Европу. Наконец, для восстановления Украины канцлер пообещал «программу больше плана Маршалла».

Визит Путина

Возможный визит президента России Владимира Путина в Германию мог бы состояться, когда закончится военная спецоперация РФ на Украине, заявил на ежегодной большой летней пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Кроме того, между Москвой и Киевом должен быть заключен мирный договор, добавил Шольц, и «мир не должен быть принудительным».

«Что касается вопроса, когда Путин снова [может оказаться] в Германии, — об этом я пока не размышлял. Я думаю, что одно абсолютно ясно: что [специальная военная операция] должна быть закончена», — отметил канцлер.

По словам политика, именно военные действия на Украине стали причиной введения санкций против России от многих стран и увеличения расходов на бундесвер — «чтобы Германия была вооружена и готова к любому нападению».

«Это причина, почему мы поддерживаем Украину оружием. Что должно произойти сейчас, — и это задача, о которой сейчас идет речь, — что Россия должна признать, что ей необходимо договориться с Украиной, и это не должно привести к принудительному миру... Это не должно произойти и не произойдет, я уверен в этом. Это задачи, о которых сейчас идет речь», — сказал он.

По словам Шольца, Россия «мыслит категориями XVII, XVIII и XIX веков, проводит имперскую политику и «считает возможным совершать нападение на соседнюю страну и захватывать часть ее территории». Он также заявил, что именно российский президент несет ответственность «за эту ужасную войну, нарушающую все правила, о которых мы договаривались» — ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ответственность за спецоперацию «несут все россияне».

Сам глава немецкого правительства прилетал в Москву 15 февраля.

Турбина и Шредер

Россия должна «перестать прибегать к иллюзорным аргументам» и забрать турбину Siemens для газопровода «Северный поток», сказал также Олаф Шольц. По его словам, механизм готов к отправке в Россию.

Журналист спросил у Шольца, считает ли он экс-канлцера Герхарда Шредера, который в июле посетил Москву и встретился с Путиным, полезным посредником. Шредер после июльского визита заявил, что нужно начинать эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Я не знаю. Говоря о турбине, чтобы не было никаких гаданий, я позаботился о том, чтобы все смогли ее увидеть, понять, что она готова. Это было бы полезным делом: прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она!» — сказал Шольц.

При этом политик отметил, что снижение объема поставок российских газа и нефти свидетельствует о том, что решение ФРГ по снижению зависимости от них правильны. По словам канцлера, необходимо сделать так, «чтобы все знали, что есть проблема — энергоснабжение».

По мнению Шольца, Германия больше не может рассчитывать на предложения последних десятилетий, которые всегда гласили, что Россия не прекратит экспортировать газ несмотря ни на что.

Канцлер напомнил, что Берлин намерен полностью отказаться от ископаемого топлива и расширить использование возобновляемых источников энергии, но при этом правительство работает над тем, чтобы не столкнуться с критической ситуацией в области газоснабжения.

С 27 июля газопровод «Северный поток», по которому газ поставляется из России в Европу, задействован примерно на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы двух газовых турбин.

План помощи Украине

Восстановление инфраструктуры и жилищного фонда Украины обойдется в миллиарды и будет масштабнее «плана Маршалла», заявил на пресс-конференции Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что заключение мира с Россией остается только в руках самих украинцев.

«Одновременно мы должны обратиться к вопросу восстановления инфраструктуры, зданий, учреждений. Это драматические разрушения, это будет стоить миллиарды. <...> Это огромная задача, которая очень обтекаемо описывается как «план Маршалла», это больше», — сказал канцлер.

«План Маршалла» — программа помощи США разрушенной Второй мировой войной Европе.