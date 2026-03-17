Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

85-летний мужчина приставал к жительницам дома престарелых с деменцией и получил срок

Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

В Австрии пенсионер предстал перед судом за сексуальные домогательства к жительницам дома престарелых. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Суд в Инсбруке вынес приговор 85-летнему бывшему муниципальному служащему. Его обвинили в приставаниях к трем жительницам дома престарелых.

Все жертвы жили в одном учреждении, и факт нападения выявили внимательные сиделки. Подозреваемый никогда в жизни не совершал никаких преступлений и сначала объяснил полиции свое поведение «порывами», но на процессе заявил, что ничего не помнит.

«Если сиделки так говорят, значит, я это сделал», — добавил пенсионер.

Адвокат назвал его поведение «похотью в преклонном возрасте», отметив отсутствие у его клиента «типичных признаков преступника»​. В итоге мужчину приговорили к 10 месяцам условного срока и штрафу в размере €1920. Он принял решение без возражений и надеется остаться в доме престарелых.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!