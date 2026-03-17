85-летний мужчина приставал к жительницам дома престарелых с деменцией и получил срок

В Австрии пенсионера осудили за домогательства к женщинам в доме престарелых

В Австрии пенсионер предстал перед судом за сексуальные домогательства к жительницам дома престарелых. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Суд в Инсбруке вынес приговор 85-летнему бывшему муниципальному служащему. Его обвинили в приставаниях к трем жительницам дома престарелых.

Все жертвы жили в одном учреждении, и факт нападения выявили внимательные сиделки. Подозреваемый никогда в жизни не совершал никаких преступлений и сначала объяснил полиции свое поведение «порывами», но на процессе заявил, что ничего не помнит.

«Если сиделки так говорят, значит, я это сделал», — добавил пенсионер.

Адвокат назвал его поведение «похотью в преклонном возрасте», отметив отсутствие у его клиента «типичных признаков преступника»​. В итоге мужчину приговорили к 10 месяцам условного срока и штрафу в размере €1920. Он принял решение без возражений и надеется остаться в доме престарелых.

