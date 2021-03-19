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Лавров осудил Запад и США за отказ от равноправного сотрудничества

Лавров рассказал о «фриковой» дипломатии Запада

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

РИА «Новости»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об усложнении ситуации в мире из-за нежелания США и стран Запада идти на равноправное сотрудничество с другими государствами. Кроме того, глава российской дипломатии раскритиковал западных партнеров за высокомерие и навязывание своих правил игры взамен установленных полвека назад международных правовых норм.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с речью на ежегодном заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени князя Горчакова, в которой раскритиковал западную дипломатию. Его слова передает ТАСС.

«Ситуация становится еще более сложной из-за неготовности наших коллег на Западе во главе с США наладить равноправное сотрудничество с остальными международными игроками во имя эффективного решения общих проблем. Это сказывается и на ситуации вокруг борьбы с коронавирусом», — отметил Лавров.

Он также заявил, что особо Россию беспокоит упорное стремление Запада «подорвать сформированную по итогам Второй мировой войны ООНоцентричную архитектуру и подменить ее так называемым порядком, основанным на правилах».

Лавров обвинил западные державы во лжи и бездоказательных обвинениях в адрес России и других стран, а также высокомерии.

По его словам, Запад постоянно использует фейковые новости. «В арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия. Любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и у себя дома, внутри самих западных стран», — добавил российский дипломат.

При этом призывы России к европейским и американским партнерам о равноправном диалоге обычно игнорируются, отметил министр.

10 февраля Сергей Лавров выступил с критикой антироссийской политики западных стран.

«Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление <…> наших западных коллег»,

— цитирует слова министра РИА «Новости».

Глава МИД РФ добавил, что западные страны хотят сделать Россию послушной и навязать ей «весьма сомнительные интерпретации общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям».

По его словам, Запад хочет сделать из России «удобную территорию» для продвижения своих интересов в сферах безопасности, экономики и политики.

«Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными», — подытожил он.

Наконец, Лавров призвал российских дипломатов использовать «силу, знания, опыт и мудрость предшественников» для «настойчивого продвижения внешнеполитического курса», который определил президент РФ Владимир Путин.

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к гибкости в отношениях с США, однако не намерена пересекать «красные линии». «Гибкость — это необходимый элемент для межгосударственных отношений. Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению красных линий, а в остальном необходимая гибкость проявлялась», — подчеркнул он.

В конце декабря прошлого года Сергей Лавров подчеркнул, что Москва пересмотрит свое отношение к США на фоне давней враждебной политики Вашингтона. «Мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений», — заявил он, комментируя очередные американские санкции, направленные против Москвы.

Лавров также считает, что Вашингтон вводит санкции, пытаясь ослабить конкурентов. «Эти действия <…> отражают стратегическую, можно сказать, линию Соединенных Штатов на то, чтобы внедрять методы нечистоплотной конкуренции в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации», — добавил российский министр.

При этом представители США, НАТО и ряда европейских стран регулярно заявляют о российской агрессии и обвиняют Москву в нарушении международного законодательства, которые Кремль отвергает.

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