Байден не интересуется действиями Трампа в судебных процессах

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что ему неинтересно наблюдать за судебными процессами его предшественника и соперника на предстоящих выборах, экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о судебных процессах, в которых Трамп выступает в роли обвиняемого, в том числе в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

«У меня не было возможности наблюдать за судебным разбирательством, потому что я вел предвыборную кампанию», — заявил Байден, выступая на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке.

Отдельно американский президент отметил, что президентский срок его предшественника представлял собой хаос. Байден считает, что его сопернику на выборах свойственно превращать в хаос каждое свое политическое действие.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для РФ нет разницы, кто одержит победу на президентских выборах в Соединенных Штатах, сам выборный процесс в Америке является «цирком-шапито».

Ранее стало известно, какую стратегию избрал ЕС на случай прихода Трампа к власти.