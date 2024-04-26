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В Венесуэле сообщили, что страна считает себя частью БРИКС

Пинто: Венесуэла работает над тем, чтобы стать полноправным членом БРИКС

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Росконгресс

Венесуэла рассчитывает на вступление в БРИКС в этом году и уже считает себя частью объединения. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто, пишет ТАСС.

«Венесуэла чувствует себя частью БРИКС и работает над тем, чтобы в ближайшее время стать полноправным членом БРИКС», — сообщил он.

Пинто также выразил надежду, что 2024 год станет годом укрепления политических, дипломатических, международных отношений и приведет к расширению БРИКС.

До этого сообщалось, что Камбоджа готова развивать сотрудничество с БРИКС, разделяет подходы объединения по некоторым вопросам. Однако заявки на вступление в организацию оттуда пока не поступало.

В диппредставительстве отметили, что учитывая схожесть взглядов стран БРИКС и Камбоджи на будущее мироустройство, королевство в период председательства России в объединении готово выстраивать позитивное и созидательное сотрудничество с партнерами, в том числе в рамках БРИКС+.

Ранее Северная Корея оценила вероятность вступления в БРИКС.

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