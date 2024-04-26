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Стало известно об искажении полной стоимости кредитов на финансовых маркетплейсах

ЦБ сообщил об искажении полной стоимости кредитов на финансовых маркетплейсах

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Алексей Куденко/РИА Новости

Регулятор выразил беспокойство из-за нарушений требований по отображению ПСК на сайтах финансовых маркетплейсов. Об этом сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Он отметил, что нарушения касаются таких платформ, как «Банки.ру» и «Сравни.ру», пишет газета «Известия».

Директор ЦБ подчеркнул, что диапазон значений полной стоимости кредитов на этих сайтах может начинаться с 4–7% годовых, что не соответствует текущей ключевой ставке в 16%. Также он отметил, что финансовые организации предлагают депозиты под 15–16%, что делает указанные ставки на маркетплейсах недостоверными.

На некоторых из перечисленных маркетплейсов были обнаружены некорректные данные о потребительских кредитах от различных банков. Например, указанные на сайте ставки для кредитов от ПСБ, ФК «Открытие» и Газпромбанка не соответствовали действительности. Решение о том, какой диапазон ПСК отображать, принимают сами банки.

Полная стоимость кредита включает в себя различные составляющие, включая проценты, страховку и другие платежи. Согласно новым требованиям, с 23 октября 2023 года финансовые организации должны указывать ПСК при каждом упоминании ставки по ссуде.

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