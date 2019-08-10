«Самый большой»: депутат Рады назвал Трампа начальником Зеленского

Правление Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным, если он за время своего президентства не встретится с американским главой страны Дональдом Трампом, уверен депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», политолог-международник Олег Волошин.

«Без встречи с президентом США все политические игроки Украины будут воспринимать президентство господина Зеленского как неполноценное. То есть он встретится с самым большим начальником.

Для Зеленского, как и в свое время для [экс-президента Украины Петра] Порошенко, сам факт встречи с Трампом — уже стилизация его власти», — обратил внимание Волошин в эфире телеканала «112 Украина».

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Он предположил, что Зеленский и Трамп во время переговоров могут обсудить разрешение конфликта на юго-восточной территории Украины, а также поддержку американской стороной дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Днем ранее американский президент заявил, что визит Зеленского в Белый дом должен состояться «очень скоро». Так глава США ответил на вопрос журналиста о том, когда он пригласит украинского лидера в Соединенные Штаты. Он также отметил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским, и назвал его «разумным парнем», передает ФАН.



Однако перед этим Трамп переспросил: «Простите, о ком вы говорите?» Его вопрос вызвал резкую реакцию в СМИ, которые утверждали, что он не помнит фамилии президента Украины.

В частности, на это обратила внимание российская телеведущая Ольга Скабеева. «Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому», — написала журналистка в телеграме.

Ранее Дональд Трамп также выразил надежду на то, что Зеленскому удастся прийти к какому-либо соглашению с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Я думаю, что он договорится с президентом [России Владимиром] Путиным. Он уже приглашен в Белый дом, если он захочет приехать. Думаю, он договорится [с Путиным]. Он прекрасный разумный человек, он хочет мира на Украине», — приводит слова Трампа РИА «Новости».

Между тем несколькими днями ранее состоялся телефонный разговор Путина и Зеленского.

Причиной для срочных переговоров послужила гибель четырех бойцов ВСУ в ходе боевых действий в Донбассе. Киевские власти уверены, что украинских военнослужащих убили ополченцы, которые якобы открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета вблизи Павлополя.

Однако в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что их военные ни при чем. По словам представителя Народной милиции ДНР, силовики погибли из-за неосторожного обращения с оружием.

«Все потери вооруженных формирований Украины с начала перемирия можно смело считать небоевыми, так как эти люди либо подорвались на собственных минах из-за бездарности командиров, либо погибли в результате других неуставных ситуаций. То же самое можно сказать и о раненых», — приводит РИА «Новости» слова собеседника из оборонного ведомства.

Тем не менее Зеленский сразу после трагедии заявил, что «инцидент» подрывает не только бессрочное перемирие, которое вступило в силу 21 июля, но и весь переговорный процесс. «Украина искренне стремится к миру», — заявил украинский президент, обратив внимание, что это стремление «неизменное».

Так, после разговора с президентом России Зеленский рассказал, что им удалось обсудить не только ситуацию в Донбассе в целом, но и, в частности, продолжение разминирования в Станице Луганской и возвращение украинских заключенных.

Кроме того, Зеленский обратил внимание российского коллеги на то, что обстрел «не приближает к миру», и попросил «повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства» украинских военных.

В официальном заявлении Кремля впоследствии отмечалось, что Владимир Путин в разговоре с Владимиром Зеленским подчеркнул, что в первую очередь украинской стороне следует прекратить «приводящие к жертвам среди мирного населения» обстрелы населенных пунктов. Также Путин отметил важность соблюдения минских соглашений, в том числе, юридического закрепления особого статуса самопровозглашенных республик.