«Мы готовы пригласить Трампа в Москву»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР выразил готовность проводить дальнейшие встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, если у лидера США есть такое желание.

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«Но нужно, чтобы были соответствующие условия, чтобы они создавались, эти условия. В том числе и в наших странах мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста», — сказал российский лидер.

Он отметил, что Трамп знает об этом приглашении, передает ФАН. Путин также обратил внимание на возможность встречи с американским лидером на международных площадках.

В ответ на это Белый дом заявил, что положительно оценивает возможность дальнейших контактов лидеров двух стран, передает Reuters.

«Президент Трамп с нетерпением ожидает, что президент Путин нанесет визит в Вашингтон, и [Трамп] открыт для посещения Москвы после получения официального приглашения», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялся саммит Россия — США, на котором Трамп и Путин обсудили большой спектр двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки, передает НСН.

Последний раз Трамп был в российской столице в 2013 году — он приезжал, чтобы посетить конкурс красоты Мисс Вселенная. Факт этого визита всплыл в ходе расследования ФБР дела о якобы «российском вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году.

В свою очередь, министр обороны США Джим Маттис, сказал, что рассматривает возможность первых за последние несколько лет переговоров со своим российским коллегой.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон может провести встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым до конца лета. По его словам, МИД России уже прорабатывает встречу Патрушева и Болтона, но точная дата еще подлежит дальнейшему согласованию.

А глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил американских политиков в тир.

«В Сенате США потребовали сведения о встречах членов Американской стрелковой ассоциации с Рогозиным. Что делают люди в тире? Вообще-то стреляют. Приезжайте, господа сенаторы, к нам в гости в тир!» — написал глава российской госкорпорации у себя в фейсбуке.

Днем ранее бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер посоветовал Дональду Трампу сотрудничать с Россией, чтобы сдерживать растущий Китай.

Потенциальная стратегия предполагала более тесные отношения с Россией и другими странами региона, чтобы сдерживать набирающий силу и влияние Пекин, указал экс-дипломат.

Помимо этого, он рекомендовал эту стратегию в общении с зятем и советником президента США Джаредом Кушнером, который занимается вопросами внешней политики. Ранее к советам экс-госсекретаря прислушались ведущие советники Трампа из Госдепа, Пентагона и Совета по национальной безопасности.

В тот же день Джон Болтон заявил, что следующая встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пройдет после завершения расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года, которое проводит команда специального прокурора Роберта Мюллера.

Чиновник администрации Трампа отметил, что встреча президентов РФ и США должна состояться не раньше 1 января 2019 года. Трамп, по словам советника по нацбезопасности, ждет окончания «охоты на ведьм» — американский лидер неоднократно называл так расследование Мюллера.

За два дня до этого помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что подготовительные работы для нового саммита Путина и Трампа пока не начинались. Он отметил, что американская администрация предлагала провести следующую встречу в Вашингтоне в конце 2018 года — это предложение также было озвучено Джоном Болтоном.

Ушаков добавил, что очередная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти на полях саммита G20 в Аргентине или же на иных международных форумах, где будут присутствовать российский и американский лидеры.

Между тем лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконел заявил, что визит Владимира Путина в Капитолий не приветствуется, и посоветовал Москве избегать попыток «вмешательства в будущие выборы» в США.

Его однопартиец — спикер палаты представителей США Пол Райан — заявил, что если Путин примет приглашение Трампа о визите в Вашингтон, то российскому президенту не предложат выступить на совместном заседании конгресса. По словам Райна, такая честь оказывается только союзникам.