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Глава МИД Германии тайно встречалась с генсеком НАТО

Bild: министр Бербок участвовала в секретной встрече с главой НАТО Столтенбергом

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Annegret Hilse/AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приняла участие в секретной встрече с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, встреча проходила в ресторане отеля Telegraphenamt в Берлине и продолжалась почти три часа.

Перед этим фотограф Bild Михаэль Кёрнер снял политиков при выходе из отеля в окружении семи офицеров службы безопасности.

В публикации уточняется, что Столтенберг прибыл в Германию для обсуждения подготовки к саммиту НАТО, который запланировано провести в Вашингтоне в июле. До того генсек альянса побывал в Польше, где встречался с премьер-министром Дональдом Туском и обсуждал с ним поддержку Украины и проблемы европейской обороны.

26 апреля в бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США. Такое мнение выразил депутат немецкого парламента Роберт Фарле. По его словам, к этому привела политика президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее генсек НАТО отверг возможность появления ядерного оружия в Польше.

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