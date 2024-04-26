Франция и Германия намерены разработать танк совместного производства

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню и его немецкий коллега Борис Писториус заявили, что Париж и Берлин намерены реализовать проект по совместному производству нового танка, который станет центральным элементом их наземной обороны. Об этом пишет Reuters.

По словам Писториуса, стороны намерены заключить контракт на производство боевой машины к концу года. Его французский коллега также подчеркнул, что в разработке будущего танка могут принять участие такие компании, как KNDS Group, Rheinmetall и Thales.

До этого сообщалось, что итальянская компания Leonardo и франко-немецкий консорциум KNDS создадут промышленный альянс для разработки и производства танков нового поколения в Европе. Заявленная цель создания альянса формулируется как стремление создать «действительно европейскую оборонную группу и, кроме того, более тесно сотрудничать в области наземной электроники».

В рамках соглашения Италия будет контролировать производство новых немецких танков Leopard 2 A8, которые итальянское правительство закупает для пополнения истощенных запасов бронетехники. Республика намерена приобрети 133 «Леопарда».

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