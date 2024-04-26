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В Москве суд назначил певцу Киркорову штраф за неуплату штрафа

Суд Москвы назначил певцу Филиппу Киркорову штраф

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ЧБД/VK

Таганский суд Москвы оштрафовал певца Филипа Киркорова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москва.

Суд признал исполнителя виновным в административном правонарушении. Киркоров не выплатил ранее назначенный ему штраф. О деталях не сообщается.

В результате суд назначил певцу новое взыскание, в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа, то есть Киркоров должен выплатить шесть тысяч рублей.

До этого певец делился с журналистами деталями о своем «умном» доме. По его словам, он приобрел кровать с трансформируемым основанием с функцией массажа и режимом невесомости.

Помимо этого, он купил украшения для интерьера от модного дома Philipp Plein, каждое из которых обошлось ему не менее чем в два миллиона.
Также артист рассказал, что установил в жилье «умные» китайские унитазы золотого цвета.

Ранее суд оштрафовал блогера Ивлееву за дискредитацию ВС РФ на 50 тыс. рублей.

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