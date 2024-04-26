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Госсекретарь США обеспокоился поддержкой Пекином Москвы

AFP: Блинкен выразил Ван И обеспокоенность по поводу поддержки Китаем России

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Wolfgang Rattay/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И заявил, что обеспокоен поддержкой, которую Пекин оказывает Москве на международной арене. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем России на переговорах с министром иностранных дел Ван И в пятницу в Пекине», — отмечается в статье.

Накануне стало известно, что Блинкен прибыл в Пекин. Рабочий визит представителя Соединенных Штатов в Китай начался, когда он посетил Шанхай 24 апреля. Отмечалось, что госсекретарь будет находиться в КНР до 26 апреля.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что визит Блинкена в КНР призван расшатать российско-китайскую связку. По словам замминистра, Пекин не станет демонстрировать готовность к договору с американцами в ущерб интересам России.

Ранее глава МИД КНР рассказал, чем обернется конфликт США и Китая.

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