Трамп сравнил студенческие протесты и марши ультраправых

Бывший президент США Дональд Трамп назвал марши ультраправых в США в 2017 году «цветочками» в сравнении с массовыми протестами студентов в поддержку Палестины. Соответствующую публикацию он разместил на странице в социальной сети Truth Social.

При этом протесты против действий Израиля в Газе Трамп назвал «антиизраильскими». По словам политика, в происходящем виноват президент США Джо Байден, который «каждый раз посылает неправильные послания» и «не знает, что делать».

Всего за неделю протестов были задержаны не менее 200 студентов.

11-12 августа 2017 года в Шарлотсвилле в США прошел «Объединенных правых». Участники марша несли нацистскую символику и устроили факельное шествие по образцу тех, что устраивались в нацистской Германии, а также вступили в столкновение с полицией. В ходе беспорядков упал вертолет с двумя полицейскими на борту. Пострадали в ходе беспорядков не менее 38 человек.

До этого Трамп обвинил Байдена в ненависти и к еврейскому народу, и к палестинцам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее Нэнси Пелоси обвинила пропалестинских протестующих в связях с Россией.