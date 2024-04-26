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Названы две главные опасности пробежек в солнечный день

Эксперт «Спортмастера» Суханов заявил о риске теплового удара во время пробежки

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Эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Суханов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как любителям пробежек защитить себя от солнца во время тренировок в ясный день.

«В солнечную погоду есть риск получить тепловой удар, поэтому, отправляясь на пробежку, обязательно надевайте кепку. Кроме того, слепящее солнце снижает видимость, из-за чего спортсмен может не заметить препятствие и получить травму. Защитить глаза помогут очки с поляризационным фильтром», — отметил Суханов.

Также эксперт отметил, что в весеннее время года погода является очень переменчивой, и посоветовал с осторожностью переходить на легкую экипировку. По мнению Суханова, любителям легкой атлетики стоит сохранять некоторые элементы зимней одежды, включая термобелье, до тех пор, пока температура не поднимется выше +5 °C.

Кроме того, весной на улице могут резко пойти осадки. На этот случай эксперт посоветовал надевать легкую шапку, бафф, лонгслив и ветровку, либо куртку с мембраной, которая хорошо защищает от проникновения влаги.

Ранее было названо опасное заблуждение начинающих бегунов.

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