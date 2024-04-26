Петербуржец спрятал полтора килограмма наркотиков в сейфе, но все равно попался полиции

МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге полицейские нашли в квартире тайник с запрещенными веществами и задержали хозяина. Об этом сообщили в полиции города.

Обыск в квартире дома на Новочеркасском проспекте провели 24 апреля уже после того, как было возбуждено дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Оперативники осмотрели помещение, в котором жил ранее судимый 40-летний мужчина, и нашли там сейф.

Силовики вскрыли хранилище и обнаружили внутри два пакета с веществом бежевого цвета и один пакет с веществом белого цвета общей массой 1493 грамма. Содержимое изъяли, экспертиза показала, что в одном из пакетов содержится 365,1 грамма амфетамина.

Владельца запасов задержали.

Ранее служебная собака нашла наркотики у мужчины, который попытался ее погладить.