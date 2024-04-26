Журналиста Forbes задержали по уголовному делу о фейках об армии

Журналиста российского журнала Forbes Сергея Мингазова задержали по уголовному делу о фейках о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом сообщил его адвокат Константин Бубон на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам адвоката, основанием для задержания стал репост публикации в личном Telegram-канале журналиста о событиях в Буче под Киевом. Уточняется, что в настоящее время Мингазов находится в изоляторе временного содержания в Хабаровске.

До этого сообщалось, что суд оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву. Звезду «Орла и Решки» обязали выплатить административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Ее обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ. Сама знаменитость не признала себя виновной.

22 апреля Останкинский суд Москвы приговорил местного жителя Юрия Коховца к пяти годам принудительных работ по уголовному делу о «фейках» про Вооруженные силы России, он принял участие в уличном опросе «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

Ранее в Москве следствие попросило заочно арестовать блогера Камикадзе Ди.