В Тульской области двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа и выжила

В Тульской области двухлетнюю девочку госпитализировали после выпадения из окна. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Плавске, на улице Орлова. По предварительной информации, двухлетний ребенок добрался до открытого окна и облокотился на москитную сетку. В результате девочка упала вниз вместе с предметом и пролетела четыре этажа.

«С полученными телесными повреждениями ребенок госпитализирован в медицинское учреждение», – сообщается в публикации.

Информация о том, где в момент произошедшего находились родители, отсутствует.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые следственные мероприятия. Процессуальное решение будет принято после проверки.

Следователи напомнили о том, что необходимо внимательно следить за детьми и не оставлять без присмотра даже на непродолжительное время.

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