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Шойгу высказался о конфликте на Ближнем Востоке

Шойгу призвал решать конфликт на Ближнем Востоке дипломатическим путем

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Виктор Толочко/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Астану заявил, что Россия призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к решению проблем политико-дипломатическими средствами. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, РФ неоднократно предупреждала, что неурегулированность кризисов в регионе и провокационные действия будут приводить к росту напряженности.

«Необходимо сказать о двойных стандартах Запада, когда речь заходит о реализации жизненно важного права на самооборону», — сказал Шойгу, напомнив ответ Ирана Израилю в ответ на атаку по зданию иранского консульства в Дамаске.

Кроме того, российский министр заявил, что возвращение в Юго-Восточную Азию радикальных исламистов с Ближнего Востока и из Северной Африки может сформировать новые горячие точки в перспективе.

Также Шойгу обвинил США в целенаправленном затягивании конфликта на Украине. По его словам, это доказывает стремление Запада всеми способами сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым странам. Кроме того, Шойгу обвинил США в целенаправленном затягивании конфликта на Украине.

Ранее Шойгу анонсировал скорое вступление Белоруссии в ШОС.

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