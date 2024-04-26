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Хуснуллин заявил об отсутствии денег на ремонт всего аварийного жилья

Хуснуллин: к 2030 году в России будет 40 млн «квадратов» аварийного жилья

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Александр Астафьев/РИА Новости

В России к 2030 году количество квадратных метров аварийного жилья достигнет 40 млн кв.м, ремонт этого жилищного фонда обойдется в 4 трлн рублей. С таким прогнозом выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

«По предварительным прогнозам Минстроя видим под 40 млн квадратных метров к 2030 году уже аварийного жилья. Если перевести в деньги, это 4 трлн рублей. У нас нет 4 трлн», – пожаловался вице-премьер.

По его данным, на сегодня в России насчитывается 2,6 млрд квадратных метров многоквартирного жилья, из них в 400 млн требуется проведение капремонта.

Хуснуллин отметил, что многие граждане не вносят плату за ремонт, из-за чего невозможно провести работу в полном объеме. Он призвал менять данную тенденцию, подчеркнув, что это задача ближайших месяцев.

В марте президент Владимир Путин поручил российскому правительству разработать новую программу расселения аварийного жилья. О запуске программы расселения аварийного жилья Путин рассказал во время послания Федеральному Собранию.

Ранее сообщалось, что более миллиона жителей России живут в аварийных домах.

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