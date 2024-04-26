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Джанет Джексон рассказала, от какой супергеройской роли отказалась

Актриса и певица Джанет Джексон отказалась от роли Шторм в «Людях Икс»

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Amy Harris/Invision/AP

Актриса и певица Джанет Джексон на шоу актрисы Дрю Бэрримор рассказала, от какой супергеройской роли отказалась. Ее цитирует The Hollywood Reporter.

Джексон не смогла сразу вспомнить название фильма, от которого отказалась.

«Это было ужасно. Я не помню фильм, но Холли Берри играла там Шторм», — рассказала она.

Бэрримор подсказала, что это был фильм по комиксам Marvel «Люди Икс» 2001 года.

«Я не могла согласиться, потому что у меня начинался концертный тур «Janet», — рассказала она.

Холли Берри в итоге сыграла Шторм в четырех фильмах Marvel.

Накануне режиссер Егор Кончаловский признался, что ему предлагали снять сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Кончаловский объяснил, что отказался от проекта из-за отсутствия интереса. По словам режиссера, он уже снимал подобные картины в той концепции, которая обсуждалась с ним.

Ранее стало известно, что комик Азамат Мусагалиев потерял сознание после операции на носу.

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