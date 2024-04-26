В Москве мужчины на арендованном Mercedes влетели в столб, сделали селфи и сбежали

На Патриарших прудах Mercedes GLE 300 влетел в столб, после чего находившиеся в нем мужчины сделали селфи и скрылись. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Со слов очевидцев, ребята на ней [машине] гоняли по району, устроили ДТП, вышли из салона и начали фоткаться. Затем все бросили и сбежали», — говорится в публикации.

Отмечается, что Mercedes врезался в столб, который в результате столкновения оказался перекошен. Сам автомобиль был арендован. Полиция начала проверку.

До этого стало известно, что на москвича, который таранил на трассе автомобиль с семьей из Краснодара, завели уголовное дело. Инцидент произошел на прошлой неделе. Муж, жена и трое детей ехали на Toyota по Новорижскому шоссе. Со слов Елены и ее адвоката, за семьей увязался мужчина, угрожал расправой. Водитель на Volkswagen шесть раз протаранил их машину. Во время пятого удара женщину отбросило в Hyundai, который ехал впереди. После у Елены получилось уехать. Доехав до первого поста ГИБДД, женщина написала заявление о покушении. Однако полицейские завели на нее административное дело за оставление места ДТП.

Ранее была названа категория водителей, которая чаще других попадает в ДТП.