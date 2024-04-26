Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве мужчины на арендованном Mercedes влетели в столб, сделали селфи и сбежали

На Патриарших прудах мужчины на Mercedes сделали селфи после ДТП и сбежали

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

На Патриарших прудах Mercedes GLE 300 влетел в столб, после чего находившиеся в нем мужчины сделали селфи и скрылись. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Со слов очевидцев, ребята на ней [машине] гоняли по району, устроили ДТП, вышли из салона и начали фоткаться. Затем все бросили и сбежали», — говорится в публикации.

Отмечается, что Mercedes врезался в столб, который в результате столкновения оказался перекошен. Сам автомобиль был арендован. Полиция начала проверку.

До этого стало известно, что на москвича, который таранил на трассе автомобиль с семьей из Краснодара, завели уголовное дело. Инцидент произошел на прошлой неделе. Муж, жена и трое детей ехали на Toyota по Новорижскому шоссе. Со слов Елены и ее адвоката, за семьей увязался мужчина, угрожал расправой. Водитель на Volkswagen шесть раз протаранил их машину. Во время пятого удара женщину отбросило в Hyundai, который ехал впереди. После у Елены получилось уехать. Доехав до первого поста ГИБДД, женщина написала заявление о покушении. Однако полицейские завели на нее административное дело за оставление места ДТП.

Ранее была названа категория водителей, которая чаще других попадает в ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами