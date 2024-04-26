Россиянам рассказали, может ли высокое давление быть вариантом нормы

Высокое артериальное давление не может быть индивидуальным вариантом нормы. У людей младше 65 лет любые показатели более 129/80 мм рт.ст. считаются повышенными и связаны с риском инфарктов и инсультов, для людей старше — верхняя граница нормы — 139/80 мм рт.ст. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина.

«Высокое артериальное давление как индивидуальная норма — это миф. Наоборот, за последние 100 лет происходит постепенное снижение границы нормального артериального давления. Исследования начала XXI века продемонстрировали, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний начинает увеличиваться уже при давлении выше 120/80 мм рт.ст. Поэтому в новых рекомендациях кардиологических научных сообществ, принятых в 2018 году, диапазон нормального давления сузился. Теперь оптимальными для предупреждения инфарктов и инсультов считаются показатели 129/80 мм рт.ст. для людей младше 65 лет и 139/80 мм рт.ст. для пациентов старшего возраста. Понятий о каких-либо индивидуальных нормах АД, тем более о повышенных, медицинской наукой не вводилось», — рассказала Саламатина.

Врач добавила, что в середине XX века высокое давление у пожилых считалось нормой: якобы оно было необходимо для усиления тока крови через суженные в результате атеросклероза артерии. Однако Фремингемское исследование сердца показало, что повышенное артериальное давление напрямую увеличивает риск инфарктов и инсультов. Так, в возрасте 40-70 лет повышение систолического (первое число в показателе тонометра) артериального давления на каждые 20 мм рт.ст. или диастолического (второе число в показателе тонометра) на 10 мм рт.ст. выше нормы удваивает риск развития сердечно-сосудистой патологии.

«До 1970-х годов артериальное давление ниже 140/90 мм рт.ст. считалось нормальным. Гипертонию диагностировали при давлении выше 160/95 мм рт.ст., и именно при таких показателях начинали лечение. Но оказалось, что данные рекомендации не способствовали уменьшению осложнений сосудистых заболеваний. Нормы пересмотрели, и с 1993 года при давлении 140/90 мм рт.ст. или выше сразу же назначается лечение», — объяснила кардиолог.

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