Россиянам рассказали, как защититься от самокатчиков в темное время суток

Эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Суханов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как любители пробежек на улице могут дополнительно обезопасить себя от возможного столкновения с самокатчиками или велосипедистами во время тренировок в темное время суток.

«На беговой экипировке обычно уже есть светоотражающие элементы, которые видны другим участникам движения: велосипедистам, самокатчикам, водителям. Они делают вас более заметным в темное время суток. Если на вашем беговом маршруте плохое освещение, то дополнительно можно использовать светоотражающие браслеты», — сказал Суханов.

Также эксперт «Спортмастер PRO» рассказал о мерах предосторожности на случай тренировок в солнечный день. В таких условиях любители бега рискуют получить тепловой удар, поэтому Суханов посоветовал обязательно надевать кепку.

Кроме того, в условиях палящего солнца сильно падает видимость, так как солнечные лучи слепят глаза, что может привести к столкновению с предметом или человеком и травме. На этот случай эксперт посоветовал надевать очки с поляризационным фильтром.

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