Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как защититься от самокатчиков в темное время суток

Эксперт «Спортмастера» Суханов посоветовал носить светоотражающие браслеты

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Суханов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как любители пробежек на улице могут дополнительно обезопасить себя от возможного столкновения с самокатчиками или велосипедистами во время тренировок в темное время суток.

«На беговой экипировке обычно уже есть светоотражающие элементы, которые видны другим участникам движения: велосипедистам, самокатчикам, водителям. Они делают вас более заметным в темное время суток. Если на вашем беговом маршруте плохое освещение, то дополнительно можно использовать светоотражающие браслеты», — сказал Суханов.

Также эксперт «Спортмастер PRO» рассказал о мерах предосторожности на случай тренировок в солнечный день. В таких условиях любители бега рискуют получить тепловой удар, поэтому Суханов посоветовал обязательно надевать кепку.

Кроме того, в условиях палящего солнца сильно падает видимость, так как солнечные лучи слепят глаза, что может привести к столкновению с предметом или человеком и травме. На этот случай эксперт посоветовал надевать очки с поляризационным фильтром.

Ранее россиянам посоветовали носить весной носить зимние кроссовки.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами