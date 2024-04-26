В Волжском арестовали двух подростков по делу о подготовке теракта

Двух подростков, которых задержали в Волжском за подготовку терактов, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, задержанным молодым людям по 17 лет. Их обвиняют в подготовке терактов и порче машин с символикой СВО по заданиям украинских кураторов.

ЦОС ФСБ до этого сообщила, что подростки являются членами ячейки запрещенной в России проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP). Они готовили теракты в отделе полиции, военкомате, заведениях общепита.

В итоге суд избрал подросткам меру пресечения в виде ареста на два месяца.

До этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что число терактов в РФ в 2023 году выросло в 3,5 раза. По данным генпрокурора, большинство террористических актов совершили участники украинских радикальных организаций и их приверженцы. Краснов отметил, что в стране сохраняется высокий уровень террористических угроз. В 2023 году зарегистрировано почти 2,5 тыс. таких преступлений.

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