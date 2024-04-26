Шойгу отметил попытки США восстановить влияние в Центральной и Южной Азии

Соединенные Штаты стремятся к восстановлению влияния в странах Центральной и Южной Азии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

По словам министра, американские власти активизировали свою деятельность по восстановлению влияния в центральноазиатском и южноазиатском регионах, утраченном после вывода войск США из Афганистана. Такое заявление он сделал в ходе совещания министров обороны стран–участниц ШОС в Астане.

На этом же совещании Шойгу обвинил США в целенаправленном затягивании конфликта на Украине. Министр отметил, что действия Вашингтона на этом направлении свидетельствуют о стремлении Запада к сохранению глобального доминирования всеми способами.

Помимо этого Шойгу отметил, что Россия никогда не планировала нападать на страны Североатлантического альянса (НАТО), а в ходе специальной военной операции она обеспечивает защиту интересов своих людей на исторических территориях.

Ранее Шойгу призвал страны ШОС совместно противостоять «цветным революциям».