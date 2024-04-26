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Оппозиционера из Калмыкии объявили в розыск

МВД объявило в розыск калмыцкого оппозиционного политика Владимира Довданова*

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Daichin/YouTube

МВД объявило в розыск калмыцкого оппозиционного политика Владимира Довданова (признан в РФ иностранным агентом). Его ориентировка появилась в картотеке ведомства.

В карточке указано, что оппозиционера разыскивают по уголовной статье.

В августе 2023 года Довданова включили в реестр иноагентов. В Минюсте поясняли, что Довданов участвовал в создании информационных материалов иностранных агентов, выступал против СВО. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и действиях ВС.

Также, по данным ведомства, мужчина выступал с призывами к действиям, которые могут нарушить территориальную целостность РФ. Сейчас Давданов проживает за пределами России.

Накануне в Москве следствие попросило о заочном аресте блогера Камикадзе Ди (настоящее имя – Дмитрий Иванов (признан в РФ иностранным агентом)). Соответствующее ходатайство было направлено в Тверской суд Москвы. Блогера обвиняют в распространении фейков о ВС РФ. На данный момент дата заседания неизвестна.

Ранее стало известно, что в США экстрадируют россиянина Петрова, обвиняемого в экспорте в РФ микроэлектроники.

*  признан в РФ иностранным агентом
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