ФАС выдала предупреждение Ozon

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение маркетплейсу Ozon за нарушение закона о защите конкуренции. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале службы.

По данным ФАС, маркетплейс навязывал продавцам участие в услуге «Баллы за скидки», а также необоснованно отказывал в заключении договоров.

В службе заявили, что Ozon должен внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения законодательства РФ.

Ведомство подчеркнуло, что оставляет за собой право возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, если нарушения не будут устранены.

9 апреля ФАС сообщила, что ведомство выдало предупреждение Wildberries из-за навязывания невыгодных условий продавцам. Поводом для предупреждения стали поступившие в два предшествующие года массовые обращения граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса.

Ранее полуобнаженная россиянка раскидала землю в пункте выдачи Wildberries и заснула на банкетке.