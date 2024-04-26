Нигматуллин об отравлении игроков «Сочи»: просто так взять и отменить матч нельзя

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что 14 игроков и несколько членов тренерского и административного штаба футбольного клуба «Сочи» отравились в преддверии выездного матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата». В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что нельзя было просто перенести матч, как того просили в «Сочи», а также отметил, что такие вопросы следует решать в соответствии с регламентом.

«Сложно сказать, что там произошло. Ситуация очень неоднозначная и необычная в футболе. Здесь вопрос регламента. Наверное, просто так взять и отменить матч нельзя», — считает Нигматуллин.

Об отравлении игроков перед матчем заявил главный тренер «Сочи» Роберт Морено. Он рассказал, что после обеда плохо стало 14-ти футболистам и пятерым членам команды — кого-то тошнило, у кого-то была диарея.

Матч состоялся 25 апреля и завершился поражением «Сочи» со счетом 0:1. Подопечные Морено идут на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ахмат» расположился на 12-м месте с 26-ю баллами.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее в РФС объяснили, почему не перенесли матч «Сочи» из-за отравления игроков.