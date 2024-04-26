Шойгу сообщил подробности о теракте в «Крокусе»

Следы террористического акта, совершенного в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в марте этого года, ведут на Украину. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав Минобороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что все виновные в этом преступлении обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении, они пытались убежать на Украину, позднее — еще нескольких человек, в том числе по подозрению в финансировании теракта.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».