Лучший маринад для шашлыка: как вкусно замариновать красное и белое мясо Лучший маринад для шашлыка: способы приготовления, рецепты и советы повара

Шашлык любят все. Без него невозможно представить майские праздники или выезд на природу. У каждого свое представление об идеальном способе приготовления мяса на углях, но все сходятся в одном: нужен хороший маринад. Существуют десятки способов его приготовить. Секретами лучших рецептов маринада, которые сделают шашлык вкусным и сочным, с «Газетой.Ru» поделился профессиональный повар Гарик Мирзоян.

Всегда ли нужен маринад для шашлыка?

Маринад придает мясу более выраженный и сочный вкус, однако некоторые виды вырезки можно не мариновать, рассказал «Газете.Ru» владелец кейтеринговой компании Amigo Гарик Мирзоян.

«Чаще всего маринуют куриное мясо и свинину. Что касается баранины и говядины, то это мясо не всегда обязательно мариновать», — уточнил он.

Баранина и говядина уже имеют довольно интересный и специфический вкус. Для приготовления этих видов мяса на открытом огне можно использовать специи и травы: перец, соль, паприку, розмарин и тимьян. Перед жаркой будущий шашлык можно немного смазать подсолнечным маслом.

Если вы купили молодое, качественное и свежее мясо, то достаточно перед жаркой его посолить и поперчить.

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«Молодое мясо, скорее всего, не стоит мариновать, потому что оно и так мягкое и сочное. Старое мясо — тверже, поэтому в этом случае маринад необходим, чтобы в результате у вас получился вкусный шашлык», — объяснил Мирзоян.

Если вы все же решили замариновать молодое мясо, то для курицы процесс займет всего полчаса, а для свинины, говядины и баранины — один-два часа.

Если вы не уверены в качестве мяса или оно, по вашей оценке, достаточно старое, то мариновать его стоит чуть дольше. Долгое маринование поможет смягчить мясо и сделает шашлык сочнее.

Минимальное время маринования старого мяса:

курица — два часа;



свинина — четыре часа;



говядина и баранина — шесть часов.

Правила маринования мяса

Есть также несколько базовых принципов маринования любого вида мяса.

Во-первых, это необходимо делать в посуде из глины или стекла (никакого металла, пластика или фарфора).

Во-вторых, нельзя держать мясо в маринаде слишком долго, иначе оно станет абсолютно безвкусным.

В-третьих, запрещено использовать маринад повторно, так как в нем остается слишком много бактерий.

В-четвертых, мариновать мясо можно при комнатной температуре. Но если оно должно пробыть в маринаде более двух часов, то лучше убрать его в холодильник.

Вкусные маринады для шашлыка: восемь лучших рецептов

Для каждого вида мяса придумали отдельные рецепты маринада. Единственные ингредиенты, которые не меняются от рецепта к рецепту — соль, перец и, конечно, лук. Без этого трио шашлык может получиться довольно сухим или даже безвкусным.

«Для курицы в качестве маринада хорошо использовать майонез, для свинины — паприку, соль, перец и добавить лук, для говядины — соль, перец и розмарин, чтобы вкус был прямо хороший», — кратко перечислил основные ингредиенты Гарик Мирзоян.

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Для тех, кто предпочитает более серьезно и тщательно подходить к процессу маринования шашлыка, «Газета.Ru» собрала лучшие рецепты из расчета на два килограмма мяса .

Маринад из уксуса

Первый способ приготовления маринада — базовый. Он идеально подходит для жарки сочного шашлыка на мангале. Этот простой маринад дает мясу самое главное — мягкость. Порой, и этого достаточно для идеального пикника на природе.

Необходимые ингредиенты:

уксус 10% (250 мл);



лук (примерно 350 гр);



соль (по вкусу);



черный молотый перец (по вкусу);



паприка (не обязательно).

Приготовление:

С таким маринадом идеально сочетается свинина, но можно взять и говядину, и баранину. Мясо нужно нарезать на небольшие куски, разложить сверху лук, предварительно смоченный в уксусе с приправой, солью и перцем, добавить холодной воды. Когда мясо промаринуется, остается лишь правильно пожарить.

Луковый маринад для шашлыка

Лук придает шашлыку аромат, поэтому нет нужды в большом количестве специй.

Ингредиенты:

репчатый лук (500 гр);



соль (по вкусу);



молотый черный перец (по вкусу).

Приготовление:

Порежьте лук кольцами, добавьте к мясу, посолите, поперчите мясо и хорошо перемешайте. Другой вариант — измельчить лук блендером в пюре. В этом случае, чтобы он не пригорел во время жарки, перед приготовлением слегка промокните каждый кусочек мяса бумажной салфеткой.

Маринад из соевого соуса

В таком маринаде основой будет соевый соус. Этот базовый ингредиент азиатской кухни хорошо подойдет и для приготовления мяса на углях.

Ингредиенты:

соевый соус (100 мл);



сок половины лимона;



чеснок (один зубчик);



молотый перец (четверть чайной ложки);



сушеный базилик (по желанию).

Приготовление:

В небольшой миске смешайте соевый соус, сок лимона, перец и базилик. Затем раздавите чеснок и добавьте в смесь. Не стоит добавлять в маринад соль, так как соевый соус сам по себе соленый.

Этот рецепт в особенности подойдет для говядины . Кроме того, это «быстрый» маринад, мясо в нем можно держать примерно два-три часа.

Однако рецепты маринада, которые содержат лимонный сок или соевый соус нельзя назвать универсальными, нравятся они не всем. По мнению Гарика Мирзояна, эти два ингредиента разрушают ткани и меняют структуру мяса, из-за чего оно может получиться невкусным.

Маринад из красного и белого вина

В винах, как и в соке лимона, содержатся кислоты, но они не такие агрессивные и, как правило, не меняют структуру мяса, обратил внимание эксперт. Красное вино в качестве основы под маринад больше всего подходит для свинины.

Ингредиенты:

красное сухое вино (375 мл);



вода (250 мл);



репчатый лук (200 гр);



чеснок (20 гр);



тимьян (по желанию — одна веточка);



соль (по вкусу).

Приготовление:

Нарежьте репчатый лук полукольцами и раздавите чеснок. Затем смешайте вино с водой, добавьте все специи и бросьте туда веточку тимьяна. Лук и чеснок добавьте в получившуюся смесь, залейте ею мясо. Маринуйте шашлык в течение трех часов.

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Такой же рецепт можно повторить, используя белое вино .

Рекомендую использовать именно белое сухое или полусухое вино. Свинину в вине маринуют четыре-шесть часов, говядину или баранину — шесть-десять часов, курицу — два-три часа. Рыбе достаточно и получаса. Гарик Мирзоян владелец кейтеринговой компании Amigo

Кефирный маринад для шашлыка

Кефирный маринад считается одним из самых популярных способов замариновать мясо для шашлыка. Благодаря кефиру оно получается очень нежным, а при добавлении некоторых специй и приправ шашлык приобретает невероятный аромат.

Ингредиенты:

репчатый лук (1,7 кг);



хмели-сунели (1,5 чайной ложки);



соль (по вкусу);



молотый черный перец (по вкусу);



нежирный кефир (1,7 л).

Приготовление:

Мелко нарубите лук, переложите в глубокую емкость и слегка помните, чтобы он выделил сок. Добавьте приправы и перемешайте. Затем выложите мясо и еще раз хорошо перемешайте. Влейте кефир, накройте крышкой и потрясите, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом.

Для еще большей мягкости можете добавить немного минеральной воды. Минералка меняет не вкус, а текстуру. Газированная вода размягчает мясо, при этом делает его более сочным.

Маринад для свиных ребрышек

В последнее время свиные ребрышки стали довольно популярны среди любителей жареного на огне мяса. Но и им требуется хороший маринад. Для его приготовления не нужны какие-то экзотические продукты — обычно все есть под рукой.

Ингредиенты:

томатная паста (1 столовая ложка.);



лук (300 гр);



чеснок (2 зубчика);



соль (по вкусу);



перец (по вкусу);



паприка (по вкусу);



горчица (1 чайная ложка).

Приготовление:

Нарежьте лук кубиками, положите в емкость, где собираетесь мариновать ребрышки. Добавьте туда измельченный чеснок, соль, перец, горчицу, паприку и томатную пасту. Все тщательно перемешайте. Затем разрежьте ребрышки и немного просушите бумажными салфетками. Замаринуйте ребрышки и накройте миску полотенцем. Оставьте примерно на три-четыре часа .

Многие рекомендуют впоследствии оставить маринад в качестве соуса, но так как там довольно долгое время лежало сырое мясо, лучше этого не делать. Ребрышки при правильной прожарке получаются в меру хрустящими, в меру мягкими, и невероятно вкусными.

Маринад с майонезом

Майонез хорошего качества делает мясо сочным и ароматным. Возможно, поэтому маринады с майонезом так популярны. Как напомнил собеседник «Газеты.Ru», лучше всего использовать майонез при мариновании курицы — так мясо получается менее сухим. Для свинины, которая изначально довольно жирная, лучше все же использовать кефир.

Ингредиенты:

репчатый лук (300 гр);



майонез (500 мл);



карри (одна столовая ложка — по желанию) ;



молотый черный перец (по вкусу).

* соль (по вкусу);

Приготовление:

Лук нарежьте полукольцами или кубиками, затем измельчите в блендере до консистенции пюре. В емкость выложите мясо, добавьте к нему майонез, луковое пюре и остальные специи. Хорошо перемешайте, оставьте мариноваться в течение одного-двух часов.

Шашлык на пиве

Пиво, как минеральная вода или кефир, делают мясо намного мягче и нежнее. Единственное отличие — мясо приобретает легкий вкус солода, поэтому этот рецепт маринада особенно подойдет для любителей пива.

Лучше всего выбрать «живое» (непастеризованное) пиво , так как некачественный или сильно пастеризованный напиток может испортить вкус шашлыка.

Ингредиенты:

репчатый лук (500 гр);



чеснок (3 зубчика);



молотый кориандр (2 чайные ложки — по желанию);



паприка (2 чайные ложки);



соль (по вкусу);



молотый черный перец (по вкусу)



пиво (750 мл).

Приготовление:

Измельчите в блендере лук, добавьте к нему приправы, чеснок и специи. В емкость, где будете мариновать шашлык, выложите мясо и смешайте с получившимся луковым пюре. Залейте все пивом и маринуйте в течение двух-трех часов.

Сколько времени жарить шашлык на мангале

Для жарки мяса на мангале лучше всего подойдут березовые дрова. Если дрова из этого дерева найти проблематично, то в любом супермаркете можно купить качественные березовые угли.

Для розжига углей или дров часто используют специальные жидкости или газообразные сухие средства. Однако наиболее приемлемым вариантом будет использование газовой горелки . Смеси для розжига могут содержать различные химикаты, и, в конечном счете, могут испортить вкус мяса.

20-25 минут в среднем разгораются угли

Самое главное при жарке — это иметь терпение и не начать жарить продукт на открытом огне. Необходимо дождаться пока угли и дрова прогорят, а языки пламени не будут видны в мангале.

Понять, что угли готовы к жарке, можно по белому налету. Этот момент идеален, чтобы начать приготовление шашлыка.

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«Температура угля при жарке мяса составляет 300-350 градусов. При этой температуре свинина жарится на углях 20-25 минут, а курица — 15-20 минут», — рассказал Гарик Мирзоян.

Также эксперт напомнил о других способах жарки мяса. Популярность стали набирать «крытые» мангалы: барбекю, грили или смокеры, которые позволяют сохранять пар внутри, и тем самым как бы немного коптят мясо. Температура в них намного выше и может достигать 400-450 градусов.

Как и с чем подать шашлык: гарниры и соусы

Сам по себе шашлык — уже достаточно сытная еда. Чтобы избежать переедания и неприятной тяжести в желудке, стоит отдать предпочтение более легким гарнирам, которые органично дополнят вкус мяса, подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

При выборе гарнира к мясу надо подходить с пониманием. Шашлык нужно разнообразить сложными углеводами, клетчаткой и белками. К говядине и свинине я бы посоветовал добавить картофель на углях, а также овощи-гриль: баклажаны, перцы или помидоры. Гарик Мирзоян владелец кейтеринговой компании Amigo

Овощи на гриле

Овощи на гриле очень легко готовить — достаточно лишь крупно их нарезать, поместить на решетку для жарки или шампур, обжаривать в течение нескольких минут с каждой стороны. Другой классический гарнир — грибы, например, шампиньоны. Их можно нанизать на шампуры и подкоптить на остывающих после шашлыка углях.

Правильный гарнир не только поможет сделать блюдо более сбалансированным, но и очень выручит, если кто-то в вашей компании не ест мясо.

Свежие овощи

Салаты из свежих овощей позволяют не чувствовать сильную тяжесть после шашлыка. Пожалуй, самый популярный салат для пикника на природе — нарезка из помидоров и огурцов, по желанию заправленная подсолнечным маслом с добавлением соли и перца.

Нарезайте овощи непосредственно перед подачей на стол — так они не успеют потерять свою свежесть. Режьте крупно, иначе весь сок быстро окажется на дне тарелки.

Часто вместе с шашлыком подают свежий или маринованный лук. Он придает шашлыку пикантный вкус, однако как гарнир подходит не многим. К слову, опытные кулинары не рекомендуют использовать лук из мясного маринада. Дело в том, что он уже отдал всю свою сочность и пикантность, поэтому вкус получится невыразительным. Кроме того, если овощи контактировали с сырым мясом, их нельзя употреблять в пищу до термической обработки. А после они уже будут не такими хрустящими.

Соусы к шашлыку

Подходящий соус не только сделает шашлык более сочным, но и поможет замаскировать небольшие недочеты. К курице хорошо идут сливочные и островатые варианты соусов, так как они придают ей дополнительную сочность и не перебивают характерный нежный вкус.

Со свининой, говядиной или бараниной хорошо сочетаются соусы на основе томатов, кислых ягод и душистых трав.

Особое внимание стоит обратить на грузинские соусы , отметил эксперт. Самые популярные — кислый ткемали, аджика и сацебели.

Для свинины, говядины и баранины

Лучшей парой для шашлыка из красного мяса можно назвать грузинский и абхазский острый соус — аджику. Оригинальная аджика имеет консистенцию густой пасты и готовится из перетертых овощей, трав и пряностей с солью без добавления помидоров. Соус довольно острый, будьте аккуратны.

Ткемали, вероятно, — один из самых оригинальных грузинских соусов. Его готовят из измельченных кислых слив, смешивают с острым перцем и терпкими специями. Соус обладает интенсивным пряным вкусом.

Сацебели — универсальный томатный соус, который готовится с добавлением красного болгарского перца, чеснока и специй. Он умеренно острый, с насыщенным вкусом свежих помидоров. В сочетании с красным мясом невероятно раскрывает вкус шашлыка.

Для курицы и индейки

Для шашлыка из птицы лучше всего подойдет грузинский соус сациви. Его готовят на на основе грецкого ореха, добавляя небольшое количество лука и специй.