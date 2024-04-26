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FAW привезет в Россию обновленный лифтбек Bestune B70

Обновленный лифтбек FAW Bestune B70 появится на российском рынке этим летом

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FAW

Китайская компания FAW летом 2024 года начнет продажи в России обновленных лифтбеков Bestune B70. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Новый FAW Bestune В70 совсем скоро станет доступен на российском рынке — премьера состоится уже этим летом. Помимо целого ряда современных технологических решений, модель получила оригинальный и лаконичный дизайн, выполненный в концепции премиального минимализма», — говорится в сообщении.

В Китае автомобиль был представлен осенью 2023 года. Там он продается с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод только передний.

От прежней версии обновленный FAW Bestune B70 отличается двухъярусной передней оптикой, небольшой решеткой радиатора с горизонтальными ламелями, новыми бамперами, а также выхлопной системой с трапециевидными патрубками. В салоне — новая приборная панель и иной селектор коробки переключения передач.

Стоимость FAW Bestune B70 для российского рынка будет объявлена ближе к началу продаж.

Ранее стало известно, когда в России появится обновленный кроссовер Omoda C5.

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