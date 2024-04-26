Министр обороны Франции пытается убедить Запад поставлять ВСУ больше систем ПВО

Франция собирается уговорить западных партнеров поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню, пишет агентство Reuters.

По его словам, Париж вместе с Берлином пытается убедить другие страны увеличить поставки вооружения Киеву.

До этого бывший сотрудник министерства обороны ФРГ и советник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предложил тайно передать ракеты Taurus Украине. Ланге отметил, что США уже использовали этот сценарий, когда поставили Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности, о чем сообщалось в публикации FAZ, ссылку на которую чиновник прикрепил к своему посту.

В конце марта глава немецкого представительства компании – производителя ракет MBDA Томас Готтшильд сообщил, что выпуск крылатых ракет Taurus в ФРГ приостановлен из-за отсутствия новых заказов от правительства.

Ранее ВСУ перестали применять одно из наиболее разрекламированных вооружений.