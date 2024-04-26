Международный мониторинговый центр в Карабахе закрылся

Пресс-секретарь министерства обороны Анар Эйвазов заявил, что российско-турецкий мониторинговый центр в Нагорном Карабахе прекратил свою деятельность. Об этом сообщает агентство «Репорт».

«11 ноября 2020 года был создан совместный турецко-российский мониторинговый центр, который более 3 лет вносил большой вклад в установление мира и спокойствия в регионе», — заявил азербайджанский военный.

Прекращение деятельности центра в Азербайджане связали с «освобождением» региона от «армянской оккупации».

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал уход российских миротворцев из Карабаха следствием новых реалий.

17 апреля Россия начала вывод своих миротворцев из Карабаха. Они находились там с 2020 года и должны были оставаться до 2025-го. Досрочно вывести миротворцев решило «высшее руководство обеих стран», сообщили в Баку.

Вопрос о судьбе российского контингента подняли после операции Баку в республике в 2023 году, когда Карабах полностью перешел под контроль Азербайджана. Почему российские миротворцы в регионе больше не нужны, «Газете.Ru» объяснил депутат Госдумы Константин Затулин.

Ранее сообщалось, что покинувшие Карабах миротворцы РФ не могут передислоцироваться в Армении.