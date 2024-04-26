В аэропорту Кишинева задержали очередную группу вернувшихся из Москвы оппозиционеров

В аэропорту Кишинева в очередной раз несколько часов удерживали пассажиров, возвращавшихся из Москвы через Ереван в ночь на 26 апреля. Об этом сообщила РИА Новости депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

Она уточнила, что эти люди — 150 человек — участвовали в съезде молдавских оппозиционных политиков в Москве и во встречах с политиком Иланом Шором, создавшим блок «Победа», посещали выставку «Россия».

По словам Таубер, этих людей, как и предыдущую группу, держали более четырех часов в аэропорту, примерно с 3:00 до 7:00.

«Потом ждали с 6.00, пока некоторые из боссов проснутся, чтобы скоординировать действия, так как у людей ничего не нашли. Это противоречит и нарушает закон», — заявила депутат.

22 апреля в аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции, который прошел в Москве днем ранее. Людей не впускали в страну, объясняя это техническим сбоем. Как сообщала Таубер, пассажиров московского рейса держали в аэропорту около трех часов. Некоторым людям стало плохо — им понадобилась помощь медиков. Кроме того, сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии допросили лидера партии «Возрождение» Наталью Параску. Ей пригрозили уголовным делом за посещение России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Молдавии провели следственные мероприятия.