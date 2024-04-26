Си Цзиньпин объяснил, как должны развиваться отношения Китая и США

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами и искать точки соприкосновения. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин напомнил, что за прошедшие 45 лет отношения двух государств переживали взлеты и падения, однако стороны должны быть партнерами, а не противниками. По его словам, Пекину и Вашингтону следует «помогать друг другу достичь успехов, а не причинять друг другу вред».

Председатель КНР признал существование разногласий между государствами, но также призвал искать точки соприкосновения и быть верными своим обещаниям.

До этого глава МИД КНР Ван И на встрече в Пекине с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном заявил, что гипотетический конфликт между Китаем и США обернется проигрышем для обеих стран.

Накануне стало известно, что Блинкен прибыл в Пекин. Рабочий визит представителя Соединенных Штатов в Китай начался, когда он посетил Шанхай 24 апреля. Отмечалось, что госсекретарь будет находиться в КНР до 26 апреля.

Ранее в МИД РФ назвали цель визита Блинкена в Китай.