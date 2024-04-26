Неизвестные в масках бросили в квартиру уральца армейскую дымовую шашку

В Екатеринбурге мужчина и его пожилая мать пострадали от едкого дыма от дымовой шашки, которую неизвестные бросили в квартиру потерпевших. Об этом сообщает Ura.ru.

ЧП произошло в ночь на 26 апреля в доме 11 по Советской улице. По словам екатеринбуржца, кто-то сначала разбил окно в спальне и в кухне, а затем все помещение заполнил дым.

«Брызнули перцовым баллончиком и бросили дымовую армейскую шашку. Я успел увидеть двоих убегавших в масках. В квартире образовался такой черный дым, что было не видно ни зги. Я сначала подумал, что это пожар, и лишь потом разобрался, что к чему», — поделился мужчина.

Из-за дыма уралец и его мать-пенсионерка получили ожоги слизистой горла, носа и роговицы глаз. По словам мужчины, его мать сильно испугалась. В квартиру выезжали представители экстренных служб.

В пресс-службе городской полиции подтвердили случившееся и отметили, что дело взято на контроль руководством УМВД РФ по Екатеринбургу.

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