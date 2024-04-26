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Клуб РПЛ лишился главного тренера из-за личных обстоятельств

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев покинул пост по семейным обстоятельствам

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Алексей Даничев/РИА Новости

Воронежский «Факел» в своем официальном Telegram-канале объявил о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Ташуевым. Инициатива о разрыве трудового соглашения исходила от специалиста, который сослался на семейные обстоятельства.

«Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провел в «Факеле». Это был хороший опыт для нас всех. К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома. От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям», — заявил Ташуев.

Специалист возглавил воронежский клуб в сентябре 2023 года.

Последний матч под руководством Ташуева «Факел» провел 25 апреля в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Воронежская команда на домашнем стадионе со счетом 0:1 проиграла самарским «Крыльям Советов». Это поражение стало для клуба четвертым подряд.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав за 25 туров 26 очков. В следующем матче команда сыграет на выезде с «Сочи».

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