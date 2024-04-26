На «АвтоВАЗе» рассказали о новом кроссовере на базе Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» определился с дизайном будущего кроссовера на базе Lada Vesta. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Мы зафиксировали дизайн, открыли тендерные процедуры для наших поставщиков. Мы семимильными шагами ведем работу по локализации компонентной базы этого автомобиля. Но плюс заключается в том, что это полностью отечественная, автовазовская, родная наша платформа. И это будет абсолютно иной современный дизайн», - сказал Соколов.

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что на ВАЗе решили снабдить кроссовер HGH китайской панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом — турбомотором на 150 л.с. и вариатором.

Первый вице-президент «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев заявил, что разрабатываемый «АвтоВАЗом» кроссовер на платформе Lada Vesta получит оригинальный дизайн, не похожий на внешность уже выпускающейся модели. По его словам, компания ориентируется на разработку автомобилей на платформе Lada Vesta из-за того, что она имеет высокую степень локализации и контролируется «АвтоВАЗом».

Ранее сообщалось, что новая Lada Iskra получит атмосферный двигатель и вариатор.