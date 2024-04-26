В МИД КНР назвали условия для ухудшения отношений между США и Китаем

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что если Вашингтон будет считать Пекин своим главным противником, то их отношения будут наполнены проблемами. Об этом пишет РИА Новости.

«Если США всегда будут считать Китай своим главным противником, китайско-американские отношения будут непростыми и полными проблем», — сказал Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Украине, палестино-израильский конфликт, Северную Корею, ситуацию в Мьянме и другие темы.

Накануне стало известно, что Блинкен прибыл в Пекин. Рабочий визит представителя Соединенных Штатов в Китай начался, когда он посетил Шанхай 24 апреля. Госсекретарь будет находиться в КНР до 26 апреля.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что визит Блинкена в КНР призван расшатать российско-китайскую связку. По словам замминистра, Пекин не станет демонстрировать готовность к договору с американцами в ущерб интересам России.

Ранее госсекретарь США выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем России.