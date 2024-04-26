Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай обвинил НАТО в возникновении украинского кризиса

Представитель МИД КНР Ван: НАТО несет ответственность за украинский кризис

close
100%
Liu Zheng/AP

НАТО несет ответственность за возникновение кризиса на Украине, альянс должен задуматься о своей роли в нем и перестать сваливать вину на другие страны. Об этом заявил на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Китаю следует перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, если он хочет надеется на хорошие отношения с западными странами.

По мнению Ван Вэньбиня, к украинскому кризису привели накопленные на протяжении долгого времени противоречия в области региональной безопасности в Европе.

Представитель МИД КНР подчеркнул, что необходимо принимать во внимание опасения всех сторон в области безопасности, создать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности посредством диалога и переговоров, — именно это поможет решить проблему.

Также на этой неделе постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай не может претендовать на нейтральную позицию в ситуации с конфликтом на Украине, поскольку материально поддерживает Россию.

Ранее глава МИД Китая сообщил о риске усугубления украинского кризиса.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами