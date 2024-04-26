Китай обвинил НАТО в возникновении украинского кризиса

НАТО несет ответственность за возникновение кризиса на Украине, альянс должен задуматься о своей роли в нем и перестать сваливать вину на другие страны. Об этом заявил на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Китаю следует перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, если он хочет надеется на хорошие отношения с западными странами.

По мнению Ван Вэньбиня, к украинскому кризису привели накопленные на протяжении долгого времени противоречия в области региональной безопасности в Европе.

Представитель МИД КНР подчеркнул, что необходимо принимать во внимание опасения всех сторон в области безопасности, создать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности посредством диалога и переговоров, — именно это поможет решить проблему.

Также на этой неделе постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай не может претендовать на нейтральную позицию в ситуации с конфликтом на Украине, поскольку материально поддерживает Россию.

Ранее глава МИД Китая сообщил о риске усугубления украинского кризиса.